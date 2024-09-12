В Подмосковье PlayHub «Ферма» признан лучшим среди игровых площадок

При выборе победителей жюри уделили особое внимание оригинальности и креативности дизайна, а также соответствию площадки общей концепции и архитектуре проекта. Не менее важными критериями стали: наличие разных функциональных зон для детей всех возрастов и соответствие всем нормам и стандартам безопасности.

«Ферма» — это локация, где дети и взрослые смогут забыть о городской суете и почувствовать себя ближе к природе. Тематические арт-объекты и бревенчатые лазалки, тропы из пеньков и зеленые зоны вроде сада-огорода с многолетними растениями напомнят посетителям о беззаботности дачного отдыха.

Доминантой «Фермы» стала водная зона «Мельница», которая идеально подходит для активностей в жаркий период. Это двухэтажный дом-мельница, дамба, ветряки, вертикальные тоннели, помпа и даже искусственный ручей — все для экспериментов с водой и игр в команде. Здесь дети могут забираться в вертикальный тоннель с сетками и скатываться с горки, а еще переговариваться по трубам и играть деревянными шестеренками.

PlayHub «Ферма» разделен на несколько функциональных зон по возрастам и интересам. Для самых маленьких предусмотрены песочницы и небольшие игровые элементы, где малыши смогут развивать моторику и воображение. Для детей постарше создан большой лазательный комплекс из бревен и веселые качели-балансир.

В жилом квартале «Белая Дача парк» запланирована развитая инфраструктура: поликлиника, две школы — одна уже открыта, а вторая на этапе строительства, пять детских садов, два из них уже открыты. В центре проекта — пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. ЖК расположен в двух километрах от МКАД, что позволит добираться до нужных локаций быстро и удобно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.