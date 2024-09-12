В Подмосковье PlayHub «Ферма» признан лучшим среди игровых площадок
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В городском округе Котельники PlayHub «Ферма» признан лучшей реализованной игровой площадкой на «Всероссийской премии лучших проектов создания игровой среды». Большое игровое пространство построили на территории жилого квартала «Белая Дача парк», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
При выборе победителей жюри уделили особое внимание оригинальности и креативности дизайна, а также соответствию площадки общей концепции и архитектуре проекта. Не менее важными критериями стали: наличие разных функциональных зон для детей всех возрастов и соответствие всем нормам и стандартам безопасности.
«Ферма» — это локация, где дети и взрослые смогут забыть о городской суете и почувствовать себя ближе к природе. Тематические арт-объекты и бревенчатые лазалки, тропы из пеньков и зеленые зоны вроде сада-огорода с многолетними растениями напомнят посетителям о беззаботности дачного отдыха.
Доминантой «Фермы» стала водная зона «Мельница», которая идеально подходит для активностей в жаркий период. Это двухэтажный дом-мельница, дамба, ветряки, вертикальные тоннели, помпа и даже искусственный ручей — все для экспериментов с водой и игр в команде. Здесь дети могут забираться в вертикальный тоннель с сетками и скатываться с горки, а еще переговариваться по трубам и играть деревянными шестеренками.
PlayHub «Ферма» разделен на несколько функциональных зон по возрастам и интересам. Для самых маленьких предусмотрены песочницы и небольшие игровые элементы, где малыши смогут развивать моторику и воображение. Для детей постарше создан большой лазательный комплекс из бревен и веселые качели-балансир.
В жилом квартале «Белая Дача парк» запланирована развитая инфраструктура: поликлиника, две школы — одна уже открыта, а вторая на этапе строительства, пять детских садов, два из них уже открыты. В центре проекта — пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. ЖК расположен в двух километрах от МКАД, что позволит добираться до нужных локаций быстро и удобно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.