В Подмосковье планируют построить овощехранилище мощностью более 22 тыс тонн

Московская область наращивает мощности картофеле- и овощехранилищ, оборудованных современными системами климат-контроля, за счет чего обеспечивается длительное сохранение урожая. Введение дополнительной инфраструктуры позволяет стабилизировать отпускную цену на продукцию в течение года, а также дает возможность аграриям увеличивать объемы производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В этом году в регионе планируется завершить строительство 3 хранилищ общей мощностью 22,5 тыс. тонн единовременного хранения. Так, ООО «СПК имени Ленина» введет 1-ю очередь овощехранилища на 18 тыс. тонн в Луховицах, ООО «Лукаморе» — овощехранилище на 2,5 тыс. тонн в городском округе Коломна. В прошлом году эти инвестпроекты стали победителями конкурсного отбора, предполагающего выплату субсидии из средств федерального бюджета. Также в этом году в рамках реализации инвестпроекта ООО «АстраАгро-Лотошино» планирует завершить картофелехранилище мощностью 2 тыс. тонн.

Кроме того, строительство 10 хранилищ мощностью 22,4 тыс. тонн единовременного хранения было завершено в прошлом году. Например, ООО «Агрохолдинг Яхрома» ввело 2 объекта общим объемом 6,1 тыс. тонн в Дмитровском муниципальном округе, ООО «Лесные Дали» — хранилище на 3,5 тыс. тонн в Егорьевске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.