В Подмосковье планируют обновить 58 школ и 40 детских садов в 2025 году

Капитальный ремонт образовательных учреждений в Подмосковье — это важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для детей. Так, в 2025 году в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета обновят 58 школ и 40 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Главная цель капитального ремонта — создание комфортных и безопасных условий для детей в образовательных учреждениях. На всех объектах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. В рамках госпрограммы будет произведена замена инженерных коммуникаций, обновление фасадов и кровли, модернизация спортивных и игровых площадок, а также внутришкольных помещений. Все ремонтные работы будут проводиться с учетом современных требований к оборудованию и материалам, что позволит повысить энергоэффективность зданий и продлить срок их эксплуатации.

По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, в 2025 году значительно выросло количество объектов, подлежащих капремонту.

«В 2025 году у нас стоит задача капитально отремонтировать 58 школ, 40 детских садов, 7 колледжей и 5 объектов дополнительного образования, — рассказал Александр Туровский. — Больше всего объектов образования ремонтируем в Орехово-Зуевском г. о. (7), Наро-Фоминском (7), Серпухове (7), Богородском (6) и по 5 в Подольске, Пушкинском и Щелково», — отметил Туровский.

Улучшение материально-технической базы учреждений образовательно-воспитательной сферы также имеет важное социальное значение. Напомним, что в прошлом году в рамках реализации госпрограммы были отремонтированы 42 школы и 22 детских сада.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.