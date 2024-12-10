В Подмосковье план по устранению самозахвата участков выполнен почти на 85%

В Московской области в план по устранению самовольного занятия территорий из земель неразграниченной государственной и муниципальной собственности на 2024 год вошли 4 957 земельных участков. На сегодняшний день самовольное занятие устранено на 4 117 участках земли, что составляет порядка 85%, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Наибольшие показатели по устранению самозахвата продемонстрировал Богородский округ, где самозахват устранен на 238 участках, в Орехово-Зуевском округе — на 157, в Подольске устранили нарушение по самовольно занятым территориям на 152 участках.

Самозахват возможно узаконить путем перераспределения, согласно ст. 39.28 Земельного кодекса РФ. При выполнении данной процедуры существующие земельные участки с меньшей площадью прекращают свое существование, а на их месте образуются новые земельные участки с большей площадью за счет присоединения неразграниченных и муниципальных земель.

Так, с начала 2024 года в бюджет городских округов Подмосковья в результате перераспределения земельных участков поступило 197 млн руб.

«Выявлением таких нарушений, как самозахват, занимается муниципальный земельный контроль. В свою очередь в обязательном порядке проводится анализ на предмет наличия возможных ограничений, которые могут послужить поводом для отказа в предоставлении услуги по перераспределению. По результатам инспекторы формируют информационное письмо в адрес правообладателя, где прописаны способы устранения самозахвата: либо узаконить „прирезку“ путем перераспределения, либо демонтировать объекты, расположенные на чужой территории», — уточнил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Замминистра добавил, что процесс устранения нарушения по самовольно занятым территориям сопровождается сотрудниками МЗК вплоть до момента приведения территории в надлежащее состояние.

На базе ГБУ «БТИ Московской области» организована горячая линия» для помощи нарушителям, которые незаконно захватили землю. Специалисты также помогут и сопроводят правообладателей в устранении нарушений, в том числе, при необходимости, инициируют внесение изменений в Правила землепользования и застройки, генплан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.