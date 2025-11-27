сегодня в 15:10

В Подмосковье передано в аренду 12 объектов недвижимости

На прошедших муниципальных торгах передано в собственность и аренду 12 объектов недвижимости, расположенной в городских и муниципальных округах Ленинский, Лобня, Клин, Истра и Подольск, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Что такое муниципальные торги

Это прозрачная безопасная процедура продажи или сдачи в аренду объектов недвижимости, принадлежащих органам местного самоуправления. И благодаря современным технологиям и упрощению административных процедур предприниматели и граждане имеют возможность принимать участие в таких аукционах.

Что можно приобрести или арендовать на торгах

Выбор большой: от земельных участков с самыми различными видами разрешенного использования до нежилых помещений и зданий под офисы, склады, мастерские и тд.

Для аренды или приобретения муниципальной недвижимости используется единый электронный ресурс (ЕАСУЗ). Организация процесса торговли возложена на Комитет по конкурентной политике региона, который проводит электронные аукционы.

Так, на прошедших торгах:

выкуплены три нежилых помещения общей площадью 264,7 кв. м более чем за 53,9 млн рублей. Расположены они в д. Мисайлово Ленинского г. о.;

арендовано нежилое помещение площадью 112,9 кв. м в г. Лобня. Годовая арендная плата составила более 14,9 млн рублей;

арендованы земельные участки:

площадью 1190 кв. м и видом разрешенного использования: магазины в п. Нарынка г. о. Клин. Годовая арендная плата — более 12 млн руб.;

площадью 1100 кв. м для индивидуального жилищного строительства в д. Исаково м. о. Истра. Цена годовой арендной платы — более 11,4 млн руб.;

площадью 7813 кв. м для обеспечение занятий спортом в помещениях в д. Красный поселок м. о. Истра. Цена годовой арендной платы — 16 млн руб.;

и еще пять участков общей площадью 4535 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства переданы в собственность в г. о. Подольск. Общая выкупная стоимость — свыше 20,1 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.