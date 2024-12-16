В Подмосковье отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс

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В 2025 году в физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным спортивным залом «Триумф» в Воскресенске будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» имени выдающегося советского борца и тренера Анатолия Парфенова был открыт на улице Ломоносова в Москворецком квартале Воскресенска в 2016 году в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».

После ремонта воскресенцы смогут посещать секции единоборств, играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол, посещать фитнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.