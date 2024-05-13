В Подмосковье отремонтировали 40% МКД с начала реализации программы капремонта

В этом году строители регионального Фонда капремонта завершили работы в 1,02 тыс. домов Подмосковья в рамках реализации программы капремонта МКД. Для жителей Подмосковья обновили фасады, кровли, заменили инженерные системы, отремонтировали подвальные помещения и фундамент, установили новое лифтовое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«С 2014 года мы отремонтировали более 17,2 тыс. многоквартирных домов, что составляет более 39% от общего числа домов, включенных в программу. В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 3,5 млн подмосковных жителей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Министр также отметил, что до конца года в планах отремонтировать еще 4,2 тыс. многоквартирных домов. Кроме этого, благодаря реализации региональной программы капитального ремонта в более 1,04 тыс. МКД строители заменят системы внутридомового газового оборудования, что существенно повысит газовую безопасность этих домов. Инженерные коммуникации, в том числе, системы водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения будут отремонтированы в 884 МКД.

Всего на территории Московской области расположено более 57 тыс. многоквартирных домов, из них в региональную программу капитального ремонта включено 44,2 тыс. МКД. Программа действует с 2014 года и уже выполнена более чем на треть. Ее реализует Фонд капитального ремонта Московской области под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа принимается на 25 лет и будет пересматриваться по мере ввода в эксплуатацию новых домов. В программу не включены аварийные, подлежащие сносу или реконструкции МКД и новостройки, не введенные в эксплуатацию на момент утверждения последней редакции программы.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.