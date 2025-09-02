В Подмосковье открылись три школы, которые достроили для обманутых дольщиков «Урбан групп»

1 сентября начали работу три новые школы, достроенные фондом развития территорий для пострадавших дольщиков застройщика-банкрота «Урбан групп». Образовательные учреждения в Долгопрудном и Красногорске приняли первых учеников в День знаний, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«После банкротства компании «Урбан групп» были восстановлены права более 16 тыс. граждан – участников долевого строительства. Перед нами стояла задача не только по достройке домов, но и необходимо было выполнить все обязательства по инфраструктурному обеспечению новых жилых кварталов. Эта работа почти завершена, а сегодня для маленьких жителей Подмосковья открылись двери школ в микрорайоне Центральный в Долгопрудном, в ЖК «Лесобережный» и «Митино О2» в Красногорске», — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Так, в Долгопрудном открылась школа на 550 учеников в микрорайоне. Здание разделено на три функциональные группы, оборудовано спортзалами, актовым залом, библиотекой и медицинскими кабинетами. Школа адаптирована для маломобильных групп, прилегающая территория включает спортивную зону и общественное пространство.

В Красногорске введена в эксплуатацию школа в ЖК «Лесобережный». Учреждение состоит из трех блоков: для младших классов, центрального корпуса со столовой, актовым и спортивными залами, и административно-учебного блока. На территории школы обустроены спортивные площадки и зоны отдыха.

В ЖК «Митино О2» города Красногорска открылась школа на 1 100 учеников. Трехсекционное здание предусматривает отдельные помещения для разных возрастных групп, включая специализированные классы и лаборатории. Также на территории созданы спортивная и рекреационная зоны.

«Открытие этих школ - это не просто ввод объектов, а результат комплексной системной работы. Наша задача - создать для людей полноценную среду для жизни. Для Фонда, как и для государства в целом, восстановление прав граждан - это вопрос социальной направленности. И сегодня, видя счастливые лица детей и родителей, мы понимаем, что выполнили свое обязательство - вернули людям не только жилье, но и уверенность в завтрашнем дне, предоставив доступ к современному образованию прямо рядом с домом», — отметил генеральный директор ФРТ Василий Купызин.

Строительство объекта велось в рамках соглашения между фондом развития территорий и министерством жилищной политики Московской области. Оно предполагает предоставление субсидии фонду на финансирование завершения строительства объектов инфраструктуры. Отметим, что субсидия была предоставлена в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в том числе из бюджета Московской области.

Группа компаний «Урбан групп» входила в перечень крупнейших застройщиков по объему строящегося жилья. После банкротства компании в 2018 году остановилась стройка 65 многоквартирных домов, в которых приобрели квартиры более 16 тыс. человек. Согласно дорожной карте Правительства по восстановлению прав граждан, достраивал жилые дома Фонд развития территорий (ранее фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства). Ранее все дома были введены в эксплуатацию. Речь идет о подмосковных жилых комплексах «Солнечная система», «Опалиха О3», «Митино О2», «Видный город», «Лесобережный» и «Лайково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.