В Подмосковье открыли первый офис для взаимодействия с дачниками и садоводами

В Подмосковье стартовал проект «Подмосковные дачи», в рамках которого в регионе откроют центры, где дачники и садоводы смогут получить консультации от профильных специалистов различных ведомств, а также помощь в обеспечении правовой защиты частной собственности и комфортного проживания на территории садоводческих товариществ. Первый такой офис открылся сегодня в городском округе Щелково по адресу: Щелково, ул. Краснознаменская, дом № 4а. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«На территории Московской области расположено большое количество садоводческих объединений, их порядка 12 тыс. К сожалению, значительная часть СНТ не соответствует реалиям времени в части коммунально-бытового оснащения. Кроме того, поступает огромное количество обращений по вопросам учетно-регистрационных действий недвижимости. И понимая тот факт, что силами самих товариществ невозможно решить весьма широкий спектр вопросов без участия профильных ведомств и ресурсоснабжающх организаций, этот крайне важный проект для области — «Подмосковные дачи», инициатором которого выступил Росреестр, поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В реализации данного проекта будут задействованы специалисты управления Росреестра по Московской области, филиала ППК «Роскадастр» по Московской области, Миноблимущества, Минчистоты, Минэнерго, Минэкологии, Комитета по ценам и тарифам Московской области, БТИ Московской области, в также депутаты Московской областной думы и представители администрации городских округов Щелково и Королев.

«Центр будет работать по принципу «единого окна». Специалисты профильных ведомств и ресурсоснабжающх организаций точечно будут помогать в решении проблемных вопросов садоводческих объединений как в сфере земельно-имущественных отношений, так и в организации и упорядочивании вопросов экологии, твердых бытовых отходов и ресурсоснабжения», — сказал на открытии центра заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

По словам замминистра, помимо работы центра, формат традиционных встреч с дачниками, выездов непосредственно в СНТ, работы «горячей линии» БТИ Московской области также продолжится.

«В планах у нас разработать и организовать электронную платформу для взаимодействия с представителями СНТ. Такой формат также удобен, особенно в период активных дачных работ», — добавил Юрий Лавряков.

В открытии первого центра содействия садоводам Подмосковья в Щелково принял также участие председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Сейчас активно проводятся комплексные кадастровые работы за счет федеральных средств, продолжается кампания по «дачной амнистии», в ближайшие два года предстоит масштабная кадастровая оценка объектов недвижимости — каждая тема требует обратной связи. Помимо решения насущных проблем, с которыми сталкиваются дачники, в центре содействия садоводам мы также будем информировать о действующих мерах поддержки и программах, реализуемых в Московской области. Новый проект нацелен на развитие садоводческих товариществ, и депутатский корпус как на муниципальном, так и на областном уровне в этом будет принимать активное участие», — подчеркнул Владимир Шапкин.

С 1 февраля 2024 года вступил в силу разработанный Росреестром Федеральный закон от 04.08.2023 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», благодаря которому был усовершенствован механизм исправления реестровых ошибок. Напомним, раньше, чтобы исправить ошибку в данных ЕГРН в границах земельных участков, необходимо было провести кадастровые работы по инициативе и за счет владельца такого участка. Это был единственный вариант. В настоящее время ошибку в границах земельного участка исправляют сотрудники Росреестра самостоятельно, без проведения процедуры межевания.

«О наличии реестровой ошибки и о самой процедуре ее исправления важно знать собственникам. Ведь любое несоответствие границ земельных участков может привести к спорам с соседями, кроме того, это может негативно сказаться на осуществлении учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Реестровые ошибки бывают разными: от пересечения границ земельных участков до несоответствия площади, указанной в ЕГРН. По новому закону стало проще устанавливать границы и исправлять ошибки. Материалы направляются в адрес правообладателя объекта недвижимости. Наша задача — выполнить задачу по исправлению реестровых ошибкок по максимуму. И здесь также важно прямое участие собственников, в частности, дачников. И в центре каждый получит реальную помощь, актуальную информацию, понятные разъяснения и консультации», — отметил замруководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

В будущем в рамках проекта «Подмосковные дачи», такие центры охватят садоводов городских и муниципальных округов Дмитровский, Лобня, Электросталь, Богородский, Серпухов и Ступино. Центр содействия садоводам планируется открыть и в Москве в связи с проживанием большого количества подмосковных садоводов в столице.

А центр в Щелково уже с завтрашнего дня начнет принимать первых посетителей. График приема по пятницам с 9:00 до 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.