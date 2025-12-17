В Подмосковье открыли новый дорожный участок

сегодня в 15:27

В рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Одинцовского городского округа открыт для движения новый участок дороги протяженностью 2,2 километра. Объект расположен вблизи жилого комплекса, съезд от транспортной развязки на 50-м километре МКАД, сообщает пресс-служба Минжилполитки.

Дорожное полотно оснащено инженерными системами: дождевой канализацией с насосной станцией (КНС) и наружным освещением. Эти решения обеспечивают безопасность и бесперебойное движение в любое время суток и года.

Теперь у жителей «Резиденций Сколково» появился удобный выезд на ключевую транспортную артерию. Работы по созданию дорожной сети на территории продолжатся: следующий участок планируется открыть в 2026 году.

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» представлена современная архитектура и инженерия, функциональные планировочные решения квартир, авторский дизайн входных групп, живописное благоустройство с арт-объектами, экологичными детскими площадками, спортивными площадками и благоустроенными зонами отдыха.

В окружении жилого комплекса «Резиденции Сколково» находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура. Благоприятная экология за счет близости Мещерского парка — неоспоримое преимущество района. В жилом комплексе уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест. В активной стадии — строительство средней общеобразовательной школы на 750 мест, открытие которой запланировано в 2026 году.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.