В Подмосковье откроют 5 школ и 2 детских сада в 2024 году

В Подмосковье строительство жилья ведется в рамках комплексного развития территорий. Девелоперы строят максимально удобные и комфортные жилые кварталы, которые включают всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь речь идет о детских садах и школах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 2024 году в жилых комплексах откроются сразу несколько построенных за внебюджет соцобъектов: 5 школ и 2 детских сада.

Школа на 1 500 мест откроется в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа. В образовательном учреждении помимо учебных классов будет два спортивных зала, актовый зал, кабинеты для кружков, кухня и столовая на полный цикл приготовления пищи. На данный момент на объекте выполняются работы по отделке, благоустройству территории, работы по устройству ограждения.

Школа на 1 170 мест в ЖК «Люберцы парк» одноименного городского округа откроет свои двери к началу учебного года. На данный момент застройщик ведет монтаж фасада, внутренних инженерных систем, а также отделочные работы корпуса.

Школа на 1 160 мест в ЖК «Одинцово-1» одноименного городского округа спроектирована с учетом международного опыта и мировых стандартов. Общая площадь трехэтажного здания составит более 16 тыс. кв. метров. В данный момент на строительной площадке ведутся работы по фасадам здания, благоустройству территории.

Детский сад для 200 малышей строят в ЖК «Ильинские луга» городского округа Красногорск. Общая площадь трехэтажного здания составит более 4,5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся 9 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями.

В Подмосковье в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов, возведенных застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках КРТ. Такой градостроительный подход региона дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.