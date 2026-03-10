В Подмосковье откроют 48 школ после капремонта 1 сентября

В Московской области 1 сентября 2026 года после капитального ремонта откроются 48 школ в 27 округах. За парты в обновленных зданиях сядут около 26 тысяч учеников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Московской области продолжается капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. К началу нового учебного года в 27 округах региона планируют открыть 48 обновленных школ. Сейчас на объектах ведутся активные работы: подрядчики завершают демонтаж, выполняют общестроительные и отделочные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.