В Подмосковье откроют 30 инвестиционных образовательных объектов 1 сентября

1 сентября в Подмосковье откроется 30 инвестиционных школ и детских садов. Застройщики построили их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечив тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Школа на 1 170 мест построена на территории ЖК «Люберцы парк» одноименного городского округа. Девелопер проекта — компания ПИК. В новой трехэтажной школе площадью 15,1 тыс. кв. метров запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские.

Школа для 500 учеников построена в ЖК «Скандинавский» в подмосковных Мытищах. Девелопер проекта — ГК ФСК. В образовательном учреждении площадью 9,7 тыс. кв. метров будут кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для начальных классов, медблок, библиотека, а также актовый и спортивные залы. На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для проведения общешкольных мероприятий.

Детский сад для 360 малышей построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. Общая площадь трехэтажного здания — более 4,6 тыс. кв. метров, для малышей предусмотрено 15 групп, в каждой — игровая, буфетная, раздевальная, спальня и санузел. На первом этаже для питания для детей и персонала организован пищеблок, медпомощь смогут оказать в кабинете с процедурной. На втором этаже расположен зал для физкультурных занятий, кружковая для творческих занятий, кабинет психолога и логопеда. На третьем — просторный зал для музыкальных занятий с кладовой для инвента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.