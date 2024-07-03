В Подмосковье откроют 13 инвестиционных школ к 1 сентября

К 1 сентября в Подмосковье планируется открыть 13 инвестиционных школ. Застройщики возводят их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Такой градостроительный подход Московской области дает людям возможность приобретать жилье со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Школу на 1735 мест строят в ЖК «Новое Медведково» городского округа Мытищи. В здании площадью более 21 тысячи кв. метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха.

Школа на 600 мест откроется в ЖК «Заречье парк» Одинцовского городского округа. В здании площадью 10,5 тыс. кв. метров предусмотрены отдельные блоки от 1 до 4 этажей. Возле главного входа расположится зона ожидания для родителей и пост охраны. На первом этаже предусмотрены учебные кабинеты для начальной школы и кабинеты-игровые для первоклассников. Занятия детей средней школы и старших классов будут проходить в основных и специализированных учебных кабинетах для химии, физики, информатики и биологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.