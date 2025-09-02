В Подмосковье опубликовали более 20 социально значимых закупок за неделю

С 25 августа по 29 августа комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 25 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции котельных в Звенигороде, а также реконструкции участка тепловой сети во Власихе, по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Так, в ближайшее время планируется начать работы по капремонту еще 12 школ в округах: Наро-Фоминский, Щелково, Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Домодедово, Воскресенск, Пушкинский, Подольск.

В рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предстоят масштабные работы по капремонту мостовых переходов в Орехово-Зуевском г.о., г.о. Егорьевск, м.о. Чехов, Волоколамском м.о. и г.о. Коломна.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.