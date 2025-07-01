В Подмосковье опубликовали 35 социально значимых закупок за неделю

С 23 по 27 июня в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 35 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту детской школы искусств в городском округе Кашира и детской хоровой школы мальчиков и юношей в городском округе Дубна. Планируется благоустройство губернского леса в муниципальном округе Чехов и благоустройство парка «Славянской дружбы» в муниципальном округе Лотошино.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городских округах Лыткарино, Реутов, Электросталь, а также в муниципальном округе Чехов предстоит капитальный ремонт участков тепловых сетей. В Ленинском городском округе планируется капитальный ремонт ЦТП № 2 и 17, а в Наро-Фоминском городском округе — строительство новой БМК на 3 МВт.

По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» планируется выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования по деревне Соснино Сергиево-Посадского городского округа Московской области, реконструкция Водопроводной аллеи со строительством путепровода на пересечении с автомобильной дорогой М-8 «Холмогоры» в городском округе Мытищи.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в Волоколамском округе планируется капитальный ремонт ГБПОУ Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (учебный корпус).

Опубликованы закупки на оказание услуг по организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях городских округов Люберцы и Фрязино.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в tдиной информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.