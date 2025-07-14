В Подмосковье опубликовали 35 социально значимых закупок за неделю

В период с 7 июля по 11 июля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 28 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

Так, например, большинство опубликованных на прошлой неделе закупок направлены на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса. В Шатуре планируется выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через озеро Святое-Черное, по капитальному ремонту мостового перехода через реку Русса в м.о. Лотошино, а в г.о. Подольск – мостового перехода через реку Конопелька. Также предстоит первый этап строительства автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» - Черноголовка-МБК в городском округе Черноголовка и выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги с устройством ливневой канализации в р.п. Нахабино в городском округе Красногорск Московской области.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В поселке Октябрьский городского округа Люберцы построят блочно-модульную котельную мощностью 25,22 МВт, в городе Лыткарино одноименного городского округа - БМК мощностью 9,7 МВт и БМК мощностью 6,9 МВт.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка» в городе Долгопрудный, детского сада в поселке Мечниково городского округа Красногорск и детского сада в Клину.

В рамках формирования современной комфортной городской среды планируется благоустройство площади на месте недостроенного ТЦ вблизи ул. 1-я Пушкинская в городе Павловский Посад и благоустройство водного сада «Северные пруды» по ул. Северо-Озерная в городе Сергиев Посад Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.