В Подмосковье опубликовали 11 социально-значимых закупок за неделю

С 17 февраля по 21 февраля в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 11 закупок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» предстоит капитальный ремонт котельной «мкр. Мамонтовка» в городском округе Пушкинский. Объявлены конкурсы на выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения в городском округе Бронницы и сетей водоотведения в Одинцовском городском округе, капитальный ремонт тепловых сетей запланирован в Истре.

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» запланирован капитальный ремонт корпуса противотуберкулезного диспансера в городском округе Мытищи, капремонт школы в Орехово-Зуевском городском округе, реконструкция здания гимназии со строительством пристройки на 550 мест в муниципальном округе Чехов, а также строительство школы на 1100 мест в городском округе Королев.

Также опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по строительству дороги улицы Главная и реконструкции участков ул. Пролетарская и ул. Автозаводская в городском округе Балашиха; строительству подъездной дороги в Одинцовском городском округе. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.