В Подмосковье определили геолокацию более 14,7 тыс объектов в 2024 году

Высокотехнологичная система точного позиционирования (СТП) БТИ Московской области позволяет проводить профессиональное координирование объектов на территории региона с субсантиметровой точностью. Так, с начала года в Подмосковье с помощью данной системы определена геолокация 14 787 объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Система используется для выполнения широкого круга задач: кадастровые работы, инженерные изыскания, аэрофотосъемка, создание трехмерных моделей местности, сбора пространственных данных для ГИС, обследование и паспортизация линейных объектов, а также при проведении строительства и реконструкции дорог, зданий и сооружений.

Так, к примеру, для подготовки документов по постановке на кадастровый учет, а также топографических планов в целях проектирования, в этом году производились измерения с использованием СТП крупных объектов Московской области таких, как физико-математический лицей в г. Сергиев-Посад, МФЦ в с. Остафьево, перинатальный центр в г. Видное, поликлиника в г. Подольск; ж/д пути в г. Ступино, школа в д. Мисайлово, г. о. Ленинский, ЛЭП в г. Видное, инженерно-лабораторный корпус в с. Ангелово, г. о. Красногорск, многоквартирный дом в г. Краснозаводск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.