В Подмосковье около 12 тыс медработников компенсировали аренду жилья

В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут получать ежемесячную выплату в размере 20 тыс. рублей. Воспользоваться ей могут представители 35 должностей, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У нас в регионе компенсацию аренды жилья получили порядка 12 тысяч медработников. Отмечу, что это одна из самых востребованных из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.