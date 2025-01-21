В Подмосковье обследовано 350 геодезических пунктов за 2024 год

В полномочия управления Росреестра по Московской области входит деятельность по обследованию и поддержанию в надлежащем состоянии пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей на территории региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Геодезический пункт является элементом геодезической сети, которая служит геодезической основой топографической съемки местности и ряда других геодезических работ. Всего на территории Московской области расположено более 2 200 пунктов государственных сетей.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» за 2024 год управлением:

обследовано состояние 350 геодезических пунктов Московской области; внесены сведения в ЕГРН о 57 границах охранных зон геодезических пунктов Московской области.

«Государственные геодезические сети являются необходимой основой для реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Одним из важнейших направлений работы управления является обследование пунктов государственной геодезической сети. Геодезические пункты являются носителями координат, которые, в том числе, обеспечивают точность при проведении геодезических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости. Осуществление работ по обследованию геодезических пунктов направлено на оценку состояния наружного оформления и сохранности центров пунктов, а также на выявление случаев повреждения и (или) уничтожения пунктов государственной геодезической сети», — отметил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Всех неравнодушных граждан призвали присоединиться к движению «Сохраним геодезические пункты вместе!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.