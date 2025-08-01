В Подмосковье обновят 9 библиотечных центров в этом году

В ближайшее время свои двери для читателей откроет старейшая библиотека Электростали — Центральная городская библиотека имени К. Г. Паустовского. В августе в учреждении культуры, которое отмечает в этом году 85-летний юбилей, завершатся ремонтные работы. Модернизация еще 8 библиотечных центров будет проведена до конца этого года. Всего за последние 4 года в Московской области в рамках Народной программы «Единой России» было модернизировано 24 библиотеки, включая центральные библиотеки в Лыткарине, Чехове, Щелкове и Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Для каждой библиотеки разрабатывается уникальный дизайн-проект с учетом культурных особенностей муниципалитета. Отметим, что библиотечная сеть Подмосковья — самая обширная в стране, которая насчитывает свыше 900 библиотек. В обновленных библиотеках можно не только брать книги, но также и посещать дополнительные занятия — рисование, шахматы, робототехнику, театральные кружки. Всего в подмосковных библиотеках работает более 800 кружков и студий, предлагающих разнообразные программы для всех желающих.

Центральная городская библиотека Электростали начала работать еще в 1940 году. Ее фонд насчитывает более 87 000 книг, журналов и газет. Модернизация здания проводится в рамках Народной программы «Единой России». Единороссы вместе с местными жителями контролируют ход работ. Сегодня на объекте побывал победитель предварительного голосования партии «Единой России» Геннадий Ковриков.

«Площадь, которую занимает библиотека — 810 квадратных метров. К настоящему времени в читальном зале идет заливка и выравнивание нового пола. В смежном помещении проводят косметический ремонт и оштукатуривание стен, оставшиеся помещения также будут обновлены. Надеюсь, библиотека станет культурной точкой притяжения для горожан и привлекательным местом для молодежи», — сказал Геннадий Ковриков.

В здании запланированы также электромонтажные работы, которые позволят установить современное освещение и обеспечить работу высокоскоростного интернета. Как сообщила директор библиотечной системы Электростали Елена Грудинина, здесь появится и современная система освещения.

«Основная задача — модернизация помещения с сохранением его исторического вида. В библиотеке будет кафе и место для отдыха, где жители нашего города смогут хорошо провести время. Когда обновленная библиотека откроет свои двери для читателей, вниманию гостей предстанут комфортные зоны для посетителей: актовый зал, музей, фотозона, место для проведения экспозиций», — рассказала Елена Грудинина.

Напомним, что 2025 год в Электростали стал годом самых масштабных ремонтных работ во многих учреждениях культуры. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» здесь запланирован ремонт детской музыкальной школы на улице Николаева и реализуется новый образовательный проект — Школа креативных индустрий на базе Детской художественной школы им. Надежды Лаврентьевой.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.