В Подмосковье обновили правила контроля в геодезии

Обновленные правила федерального государственного контроля в сфере геодезии и картографии вступают в силу 18 июня в России, в том числе в Подмосковье. Изменения касаются классификации рисков, цифровизации процедур и оформления документов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Изменения утверждены постановлением правительства РФ от 09.06.2026 № 713. Документ корректирует положение о федеральном государственном контроле в области геодезии и картографии.

Теперь объект контроля относят к определенной категории риска только после внесения соответствующих сведений Росреестром в единый реестр видов контроля. Это должно обеспечить прозрачность и унификацию системы оценки рисков на федеральном уровне.

Процедура надзора дополнена обязательным использованием портала «Госуслуги» и мобильного приложения «Инспектор». Через эти сервисы можно подать документы, получить консультации и участвовать в контрольных мероприятиях.

Также оптимизирован регламент оформления документов. Решения о проведении проверок и профилактических визитов, объявлении предостережений, а также акты и предписания теперь оформляют по правилам части 1.1 статьи 21 федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предостережение оформляют путем внесения сведений в единый реестр контрольных мероприятий без отдельного документа. Контролируемое лицо информируют в порядке, установленном частью 4 статьи 21 закона.

«Основные изменения касаются оформления документов, классификации рисков и использования цифровых инструментов и направлены на снижение административной нагрузки на бизнес-сообщество, повышение прозрачности надзорной деятельности и развитие высокотехнологичных сервисов для участников рынка», — отметил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.