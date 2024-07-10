сегодня в 14:30

В Подмосковье объявлен конкурс на капремонт ГБУЗ МО «Лыткаринская больница»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Лыткаринская больница» в г. о. Лыткарино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

В рамках проведения капитального ремонта к 2026 году планируется отремонтировать трехэтажное здание 1963 года постройки общей площадью 3 417,9 кв. метров.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.