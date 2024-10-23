В Подмосковье объяснили важность актуализации сведений о СНИЛС в реестре недвижимости

В настоящее время сведения обо всех принадлежащих гражданину объектах недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации, можно получить в максимально короткие сроки. При этом в запросе о предоставлении сведений следует указать такие данные правообладателя, с помощью которых его можно будет однозначно идентифицировать в базе данных ЕГРН, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Отсутствие в едином государственном реестре недвижимости актуальных сведений о СНИЛС влечет за собой некорректное отображение объекта недвижимости в сервисах Росреестра и при заказе онлайн-выписок на портале госуслуг, так как связь данных осуществляется именно по данному идентификатору. Поэтому при заказе выписок правообладатель, зачастую, получает документ с отображением неполных сведений или объекты недвижимости указаны не в полном объеме.

Управление рекомендует своевременно вносить актуальные данные правообладателя в ЕГРН, в первую очередь СНИЛС. Это исключает получение некорректных данных при запросе сведений ЕГРН об объектах недвижимости и правообладателях. Проверить наличие СНИЛС в ЕГРН можно, заказав выписку, в том числе бесплатно онлайн на госуслугах.

Самостоятельно обновить данные правообладатели объектов недвижимости или их представители могут одним из наиболее удобных способов: обратиться в ближайший офис МФЦ, подать заявление в электронной форме в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, либо через портал госуслуг.

«Точность персональных данных в ЕГРН, прежде всего, залог сохранности вашей недвижимости, поэтому для Росреестра важно в постоянном режиме проводить верификацию сведений о правообладателях, в том числе в части внесения сведений о СНИЛС. В целях обеспечения полноты данных ЕГРН, безошибочного и оперативного получения государственных услуг Росреестра рекомендуется при каждом обращении за оформлением прав на недвижимость или получением выписки из ЕГРН указывать корректные сведения о СНИЛС», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.