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В Подмосковье объяснили, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья в России. Жителям Подмосковья рассказали, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

Важные действия:

зарегистрироваться в квартире;

проверить отсутствие долгов за ЖКУ;

сменить замки;

оформить налоговый вычет;

добавиться в чат дома.

Также важно помнить про лицевой счет: нужно открыть новый при покупке квартиры в новостройке или переоформить старый при покупке «вторички».

Нужно заключить договор:

с управляющей компанией;

с энергосбытовой компанией;

с поставщиками газа и воды;

с оператором вывоза мусора.

Необходимо уведомить о смене пользователя или переоформить на себя:

интернет;

телевидение;

стационарный телефон;

домофон;

видеонаблюдение или охрану;

парковку;

телеантену и радиоточку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.