В Подмосковье объяснили, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья в России. Жителям Подмосковья рассказали, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
Важные действия:
- зарегистрироваться в квартире;
- проверить отсутствие долгов за ЖКУ;
- сменить замки;
- оформить налоговый вычет;
- добавиться в чат дома.
Также важно помнить про лицевой счет: нужно открыть новый при покупке квартиры в новостройке или переоформить старый при покупке «вторички».
Нужно заключить договор:
- с управляющей компанией;
- с энергосбытовой компанией;
- с поставщиками газа и воды;
- с оператором вывоза мусора.
Необходимо уведомить о смене пользователя или переоформить на себя:
- интернет;
- телевидение;
- стационарный телефон;
- домофон;
- видеонаблюдение или охрану;
- парковку;
- телеантену и радиоточку.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.