В Подмосковье объяснили, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру

Недвижимость

Фото - © Министерство жилищной политики Московской области

С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья в России. Жителям Подмосковья рассказали, о чем нужно помнить при переезде в новую квартиру, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

Важные действия:

  • зарегистрироваться в квартире;
  • проверить отсутствие долгов за ЖКУ;
  • сменить замки;
  • оформить налоговый вычет;
  • добавиться в чат дома.

Также важно помнить про лицевой счет: нужно открыть новый при покупке квартиры в новостройке или переоформить старый при покупке «вторички».

Нужно заключить договор:

  • с управляющей компанией;
  • с энергосбытовой компанией;
  • с поставщиками газа и воды;
  • с оператором вывоза мусора.

Необходимо уведомить о смене пользователя или переоформить на себя:

  • интернет;
  • телевидение;
  • стационарный телефон;
  • домофон;
  • видеонаблюдение или охрану;
  • парковку;
  • телеантену и радиоточку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.