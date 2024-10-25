В Подмосковье объяснили, какой договор нужен для покупки или строительства дома

В Подмосковье строят много индивидуальных жилых домов. Только за 9 месяцев 2024 года в регионе введено в эксплуатацию 7,8 млн кв. метров ИЖС, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Жителям Подмосковья рассказали, какой договор заключить для постройки дома.

Договор купли-продажи дома с земельным участком

Дом уже построен, и на него зарегистрировано право собственности продавца. При этом предметом договора должна быть передача не только жилого дома, но и земельного участка, на котором он построен.

Договор участия в долевом строительстве

Этот договор заключается с застройщиком, который строит малоэтажный жилой комплекс — поселок из нескольких домов. После окончания строительства будет зарегистрировано право собственности дольщика на дом. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок построить объект недвижимости и после передать соответствующий объект участнику долевого строительства.

Договор купли-продажи будущей недвижимой вещи

Договор включает условие обязанности продавца передать недвижимость в собственность покупателю. Как правило, передаются права на объект, который еще не существует в момент заключения договора. Строительство может осуществляться на земельном участке как продавца, так и покупателя.

Договор строительного подряда

Подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика на земельном участке, принадлежащем заказчику, жилой дом, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Предварительный договор купли-продажи недвижимости

Договор определяет намерения покупателя и продавца о будущей сделке. Главными условиями основного договора являются цена, срок заключения и информация объекте. Как правило, договор включает условие об уплате задатка или аванса. После его подписания необходимо заключить основной договор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.