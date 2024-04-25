сегодня в 16:39

В Подмосковье объяснили получении земли для товаропроизводителей

Для получения КФХ земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения необходимо подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Сделать это можно через региональный портал госуслуг по следующим ссылкам: если земельный участок находится в собственности Московской области; если земельный участок находится в муниципальной или неразграниченной госсобственности.

Можно подать заявление лично: если земельный участок находится в собственности Московской области — в министерство имущественных отношений Подмосковья; если земельный участок находится в муниципальной или неразграниченной собственности — в администрацию городского округа.

Более подробную информацию об отборе можно получить в центре компетенций Московской области по телефону: +7 (498) 602-29-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.