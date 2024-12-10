В Подмосковье объяснили, как сделать оценку недвижимости
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Жителям Подмосковья рассказали, что необходимо знать о процедуре оценочной стоимости недвижимости и как ее провести, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Для чего нужна оценка квартиры
От оценочной стоимости жилья зависит сумма займа и процентная ставка. Так кредитные организации уменьшают риск невозвратных средств. Если клиент не сможет выполнить взятые обязательства, банк продаст ипотечную квартиру и вернет себе сумму задолженности.
Где и как заказать оценку
Обычно банки предлагают список аккредитованных ими организаций, но вы можете также предложить кредитору другую страховую из реестра саморегулируемых организаций (РСО).
Что влияет на оценку квартиры
В основном при оценке жилья учитываются базовые характеристики: площадь, количество комнат, этаж, планировка, расположение дома и инфраструктура. Могут повлиять уникальные особенности, например панорамные виды из окна или историческая ценность здания.
Возможные проблемы при оценке:
- некомпетентный оценщик — стоит обращаться в проверенную организацию;
- перепланировки — следует проверить их законность;
- цена квартиры выше, чем до оценки — можно договориться с собственником о скидке или доплатить разницу.
Кто оплачивает оценку
Все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент. Важно учитывать, что в случае отказа по ипотеке со стороны банка вернуть потраченные средства не получится.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.