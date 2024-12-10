сегодня в 14:59

В Подмосковье объяснили, как сделать оценку недвижимости

Жителям Подмосковья рассказали, что необходимо знать о процедуре оценочной стоимости недвижимости и как ее провести, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Для чего нужна оценка квартиры

От оценочной стоимости жилья зависит сумма займа и процентная ставка. Так кредитные организации уменьшают риск невозвратных средств. Если клиент не сможет выполнить взятые обязательства, банк продаст ипотечную квартиру и вернет себе сумму задолженности.

Где и как заказать оценку

Обычно банки предлагают список аккредитованных ими организаций, но вы можете также предложить кредитору другую страховую из реестра саморегулируемых организаций (РСО).

Что влияет на оценку квартиры

В основном при оценке жилья учитываются базовые характеристики: площадь, количество комнат, этаж, планировка, расположение дома и инфраструктура. Могут повлиять уникальные особенности, например панорамные виды из окна или историческая ценность здания.

Возможные проблемы при оценке:

некомпетентный оценщик — стоит обращаться в проверенную организацию;

перепланировки — следует проверить их законность;

цена квартиры выше, чем до оценки — можно договориться с собственником о скидке или доплатить разницу.

Кто оплачивает оценку

Все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент. Важно учитывать, что в случае отказа по ипотеке со стороны банка вернуть потраченные средства не получится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.