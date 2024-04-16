В Подмосковье обеспечены землей 535 многодетных семей с начала 2024 г

В Подмосковье одной из льгот для многодетных семей является бесплатное предоставление земельных участков. За первый квартал 2024 года земельные участки получили 535 многодетных семей в 40 городских округах, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье продолжается работа по формированию земельных участков и предоставлению их семьям, имеющим трех и более детей. Как только семья становится на учет и подходит ее очередь, многодетным родителям предлагается один из участков в перечне. Средняя площадь выделяемого участка составляет от десяти до пятнадцати соток, земля передается семье в собственность. Так, с начала года в Подмосковье обеспечено землей 535 многодетных семей. В этом году для предоставления участков многодетным мы также передали более 280 гектаров областной земли пяти городским округам — Клин, Воскресенск, Чехов, Раменский округ и ЗАТО Восход», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Подмосковье есть городские округа, которые за три месяца этого года обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей своего муниципалитета. Это: Подольск, где администрация передала земельные участки 52 семьям; Люберцы, где участки получили 47 семей; Истра, где обеспечили землей 46 многодетных семей. В Солнечногорске участки передали 42 семьям, в Домодедове — 33, Ленинском округе — 27, Коломне и Краснознаменске — по 23 семьи в каждом округе, Кашире — 18; Богородском округе — землей обеспечили 17 многодетных.

Многодетная семья Додуновых из Дмитровского городского округа получила земельный участок в прошлом году в д. Пешково. Воспитывают троих детей.

«К земельному участку уже имеется подъезд. Сразу же мы поставили забор, парник, где выращиваем помидоры, получили адрес земельного участка, поставили вагончик, провели свет. А полноценно строиться планируем в этом году», — рассказала Мария Додунова.

А семье Мокринских из Власихи землю предоставили в 2016 году в одном из живописных мест д. Семеновское Можайского округа.

«Наш участок расположен в тихом месте, огорожен забором, за это время мы построили дом, баню, обустроили огород и небольшой сад. С большим удовольствием проживаем и продолжаем благоустраивать территорию», — рассказала Наталья Мокринская.

Всего же, с момента вступления в действие Закона об обеспечении многодетных семей земельными участками, землю получили 36 389 семей.

Лидерами с наибольшим процентом обеспечения за время реализации программы являются следующие муниципалитеты: Лотошино — 99%, Протвино и Ступино — 96% в каждом округе, Шаховская — 94%, Кашира — 93%, Серебряные Пруды и Луховицы — по 92%, Зарайск и Черноголовка — 91%, Бронницы 90%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.