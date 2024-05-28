В Подмосковье неиспользуемое имущество реализовано на сумму порядка 174 млн руб

Год назад по поручению губернатора области Андрея Воробьева в каждом городском округе Подмосковья начали проводить самообследование муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого и вовлечения его в хозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За этот период 152 объекта неиспользуемого имущества реализовано на сумму почти 174 млн рублей.

«За год этой работы земельные инспекторы провели самообследование 38 911 объектов, что составляет 98% от запланированного объема. Из них 17 965 земельных участков и 20 946 объектов капитального строительства. Выявлено 3 528 неиспользуемых земельных участков и 3 085 — помещений и зданий. От реализации неиспользуемой недвижимости в бюджет муниципальных образований поступило 173,8 млн рублей, из них: в ходе торгов — 129,9 млн рублей, приватизировано недвижимости на 14 млн рублей, а также за 29,9 млн рублей. Продан неиспользуемый имущественный комплекс», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По каждому выявленному в ходе осмотров неиспользуемому объекту органы местного самоуправления разрабатывают дорожную карту и размещают на областном Инвестпортале. В настоящее время сформировано 1 808 дорожных карт по вовлечению данных объектов в хозяйственный оборот, в качестве предложения для инвесторов на Инвестпортале размещено 710 объектов недвижимости.

Лидерами по количеству проведенных самообследований за год стали следующие городские округа: Одинцовский, где осмотрено 2 964 объекта, Дмитровский — 1 911 и в Ступино — 1 390 объектов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.