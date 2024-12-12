сегодня в 11:51

В Подмосковье не увеличится арендная плата за имущество в собственности области

На 100-м заседании Московской областной думы депутаты приняли закон об арендной плате за имущество, находящееся в собственности Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин уточнил, если договор на арендное имущество в собственности области заключен более чем на год, то после этого срока плата ежегодно умножается на специальный коэффициент-дефлятор.

Таким образом, установлены льготные условия аренды:

— Размер арендной платы за пользование объектами сети газоснабжения, составляет 1 рубль в год за:

• один погонный метр газопровода;

• одну единицу сооружения или газового (технического или технологического) оборудования на газопроводе.

— Размер арендной платы за пользование объектами жилищно-коммунального хозяйства составляет 1 рубль в год за:

• один метр протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

• один квадратный метр зданий, помещений, сооружений, являющихся объектами жилищно-коммунального хозяйства.

— Размер арендной платы за пользование объектами для размещения фандоматов составляет 1 рубль в год за один квадратный метр.

— Размер арендной платы за пользование объектами электросетевого хозяйства составляет 1 рубль в год для вновь заключаемых договоров аренды за:

• один метр протяженности линии электропередачи;

• одну единицу сооружения/здания или оборудования, предназначенных для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.