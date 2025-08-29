сегодня в 13:02

В Подмосковье не требуется согласование АГО для объектов нежилого назначения

В качестве дополнительной временной меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности до 31 декабря продлена действующая мера для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м, согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) для них не требуется. Исключение составляют объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Также согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых домов, в случае если их количество в одном ряду не превышает двух, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных объектов и др.

Для объектов, подлежащих согласованию АГО, требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Границы территорий, в которых требуется получение согласования АГО, также установлены в ПЗЗ.

Ознакомиться с утвержденными ПЗЗ городских округов можно на Геопортале Подмосковья https://rgis.mosreg.ru/v3/#/ или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Согласование АГО в Московской области осуществляется онлайн через региональный портал госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/14801?ysclid=mewja42is6937818750, срок — 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.

Для получения госуслуги необходим минимальный перечень документов из состава разделов проектной документации: пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения, для объектов жилого назначения дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.

Результатом предоставления услуги является распоряжение Мособлархитектуры о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства или отказ с рекомендациями по доработке материалов. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ознакомиться с нормативными документами можно на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.