В Подмосковье назвали три способа уменьшения налога при продаже квартиры

При продаже любой недвижимости бывшие владельцы обязаны заплатить налог с полученного дохода. Но при этом вполне реально сэкономить. Жителям Подмосковья рассказали о трех способах уменьшить налог при продаже квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Способ № 1

Собственники могут дождаться завершения минимального срока владения. Это период, после которого можно продать недвижимость без уплаты налога: 3 года — когда собственность получена в подарок, унаследована от близкого родственника, приобретена по договору ренты или в результате приватизации, а также, если жилье единственное; 5 лет в остальных случаях.

Способ № 2

Владельцы могут воспользоваться налоговым вычетом. Имущественный вычет позволяет уменьшить сумму, с которой уплачивается налог: на 1 млн рублей при продаже квартир, комнат, домов, садовых домов, земельных участков; на 250 тыс. рублей при продаже нежилых помещений, гаражей и др.

Способ № 3

Купить недвижимость на собственные деньги. Если квартира приобретена на собственные деньги, можно учесть эти средства и снизить налоговую базу на эту сумму.

Например, квартира была куплена за 2 млн рублей, но спустя год ее перепродали за 3 млн рублей. При подаче налоговой декларации нужно приложить документы, которые подтверждают факт покупки. Это позволит снизить налоговую базу с 3 до 1 млн рублей и уменьшить налог до 130 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.