В Подмосковье назвали особенности операций с недвижимостью в семье

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. С января по май 2024 года в регионе введено 4,4 млн кв. метров жилья. Из них — 0,5 млн кв. метров пришлись на многоквартирные дома и 3,9 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья по стране, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Чаще всего жилье приобретается семьями. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Общим имуществом супругов являются приобретенные в период брака за счет общих доходов недвижимые вещи, независимо от того, на имя кого из них оно приобретено или кем внесены денежные средства.

Право принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Имущество, принадлежавшее до вступления в брак и полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его личной собственностью.

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга (п. 2 статьи 35 Семейного кодекса РФ). Согласие супруга на совершение сделки требуется, если недвижимое имущество нажито в браке.

Требование о необходимости получения одним супругом нотариально удостоверенного согласия другого супруга на распоряжение недвижимостью по-прежнему действует и не отменено. Если происходит распоряжение одним из супругов общим недвижимым имуществом супругов и согласие второго супруга не представлено, в ЕГРН вносится запись об отсутствии необходимого согласия.

Информация об отсутствии согласия супруга отражается в выписке из ЕГРН, удостоверяющей право нового собственника на приобретенный объект недвижимости, что может в дальнейшем затруднить отчуждение или совершение иных сделок с объектом недвижимости, так как такая сделка является оспоримой.

Впоследствии супруг, чье согласие не было получено в порядке, установленном законом, может оспорить такую сделку в суде и признать ее недействительной.

Если объект недвижимости был приобретен супругами в период брака и является совместно нажитым имуществом, рекомендуется приобретателю настоять на том, чтобы супруг получил нотариально удостоверенное согласие другого супруга на распоряжение им. Это минимизирует риск приобретения объекта по сделке, которая впоследствии может быть оспорена в судебном порядке.

Если приобретатель не хочет, чтобы в отношении принадлежащего ему объекта в выписке из ЕГРН была информация о том, что сделка, по которой он приобрел этот объект, совершена без необходимого согласия супруга, стоит предоставить такое согласие на государственную регистрацию прав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.