В Подмосковье начнут строить жилой комплекс комфорт-класса «Легенда Коренево»

ЖК «Легенда Коренево» — современный жилой комплекс комфорт-класса. Он строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково городского округа Люберцы. Весь проект включает в себя 5 восьмиэтажных монолитно-кирпичных домов на 935 квартир. Объем кредитной линии составил более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Площадь составляет более 34 тыс. кв. метров: представлены удобно и функционально спланированные квартиры, что позволит жителям организовывать пространство помещений в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.

Помимо домов, на территории жилого комплекса будет возведена вся необходимая социальная инфраструктура: образовательная школа на 500 учеников, детский сад для 120 воспитанников и торгово-развлекательный центр. В коммерческих помещениях на первых этажах домов будут располагаться магазины, досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест. Фасады зданий с продуманными архитектурными элементами дополнены уютными лоджиями и панорамными окнами. Входные группы оборудованы зонами хранения колясок и велосипедов.

ГК «Некрасовка Девелопмент» и ПАО «Сбербанк» связывают 10 лет надежного партнерства, результат которого — повышение уровня жизни тысяч семей.

Проектное финансирование от Сбера гарантирует своевременную сдачу комплекса ЖК «Легенда Коренево», а также дает возможность будущим жителям воспользоваться электронным сервисом «Домклик»: выбрать квартиру, подать заявку на кредит, получить скидку по ипотеке, получить одобрение и купить свою квартиру мечты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.