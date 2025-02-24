В Подмосковье начался отбор подрядчиков для проведения благоустройства во дворах
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области стартовала реализация программ благоустройства «Пешком», «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Ямочный ремонт», сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Муниципалитеты приступили к конкурсному отбору организаций-подрядчиков, которые будут выполнять работы по благоустройству. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.
«По всем 57 округам опубликованы закупки на сезонные работы. По сравнению с прошлым годом этот этап завершили на 3 месяца раньше. Окончание контрактации и выход подрядчиков на объекты по всем трем программам благоустройства ожидаем уже в апреле», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Что уже сделано:
- проработаны и сформированы адресные перечни;
- разработаны и согласованы схемы ремонта и благоустройства;
- подготовлена сметная документация;
- опубликованы закупки для определения подрядчиков на выполнение работ.
К ремонтным работам специалисты приступят при наступлении благоприятных погодных условий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.
Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.