В Подмосковье начали ремонт покрытия на ж/д переездах

В Московской области специалисты Мосавтодора выполнили ремонт асфальтобетонного покрытия на 13 железнодорожных переездах. Плановые работы направлены на повышение безопасности участников дорожного движения и увеличение пропускной способности переездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего в текущем ремонтном сезоне планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов. Ремонт уже провели на 13 переездах в восьми муниципальных и городских округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ реализовали в Богородском округе. В частности, ремонт был проведен на Бисеровском шоссе у станции Купавна, на ул. Пугачева и шоссе Энтузиастов в Ногинске, а также на ул. Большое Васильево в Электроуглях.

Кроме того, в Балашихе был отремонтирован переезд возле станции Горенки и на Восточном шоссе вблизи станции Черное, а в Раменском работы выполнили вблизи станции Загорново. В Павловском Посаде заменили покрытие вблизи платформы 14 км и на ул. Островского. В Воскресенске теперь можно комфортно пересечь железнодорожные пути в деревне Исаково, в Домодедове — возле станции Взлетная, в Серебряных Прудах — у деревни Яковлевское, а в Электростали отремонтировали переезд у платформы Машиностроитель.

Ремонтные работы будут проводиться до конца ремонтного сезона — завершить их планируется осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.