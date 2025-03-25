В Подмосковье началась работа по демонтажу незаконных торговых объектов

С наступлением весенне-летнего сезона в городских и муниципальных округах Подмосковья начала активизироваться работа по демонтажу объектов торговли, установленных незаконно, особенно в зонах отдыха, прилегающих к водоемам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В рамках мониторинга прибрежных территорий, которые традиционно привлекают отдыхающих, Главное управление региональной безопасности Московской области выявило объекты торговли с признаками самовольных построек. По части таких строений имеются судебные решения, обязывающие владельцев демонтировать свои самострои. Информация, которую ГУРБ представило в городские и муниципальные округа Московской области, была подтверждена в ходе муниципального земельного контроля.

В частности, в Богородском городском и Раменском муниципальном округах была принята серьезная мера — от устных предупреждений и предписаний приступили к принудительному демонтажу незаконных павильонов.

В мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления совместно с правоохранительными органами и прокуратурой, особое внимание уделяется объектам торговли, установленным вблизи водоемов без соответствующих разрешений.

При выявлении нарушений федерального и регионального законодательства к нарушителям применяются меры принудительного демонтажа, что подчеркивает серьезность подхода к вопросу.

Главная цель данных мероприятий — создание комфортных условий для отдыха граждан и ликвидация незаконных объектов торговли. Это позволит обеспечить безопасность и удобство для всех посетителей прибрежных зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.