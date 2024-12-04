Фото - © Земельный участок в г.о.Котельники/Комитет по конкурентной политике Московской области

сегодня в 14:39

В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставлено 153 объекта за неделю

На минувшей неделе комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 153 объекта, из которых 111 земельных участков в аренду, 36 земельных участков на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 3 нежилых помещения на продажу и 1 объект комплексного развития территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в городском округе Котельники в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 6 соток, расположенный в г. Котельники. Срок аренды 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 198 321,48 рублей в год.

В городском округе Коломна продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9,3 сотки, расположенный в д. Климово. Начальная цена — 282 729,30 руб.

В Одинцовском городском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 10 соток, расположенный в п. Назарьево. Начальная цена — 4 302 850,00 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.