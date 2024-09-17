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В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставлено 129 объектов за неделю

С 9 по 13 сентября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 129 объектов, из которых 105 земельных участков в аренду, 17 земельных участков на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 3 нежилых помещения на продажу и 1 объект водопользования (в целях использования акватории водного объекта для размещения плавучих причальных сооружений (мостков)). Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Так, например, в Сергиево-Посадском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 10 соток, расположенный в деревне Никульское. Начальная цена — 69 552.03 руб./год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.