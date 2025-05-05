В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили более 130 новых объектов

С 21 апреля по 25 апреля комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 133 объекта, из которых 63 земельных участка в аренду, 62 земельных участка на продажу, 3 нежилых помещения в аренду, 3 нежилых помещения на продажу и 2 объекта водопользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Коломна продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10 соток, расположенный в д. Свиридоново. Начальная цена объекта на торгах — 353 320 руб.

А в Орехово-Зуевском городском округе в аренду на 20 лет можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 16 соток, расположенный в д. Дровосеки. Стартовая цена ежегодной аренды — 1 746 000 руб./год.

Основной принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.