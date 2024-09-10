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В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 98 объектов за неделю

С 2 по 6 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 98 объектов, из которых 68 земельных участков в аренду, 17 земельных участков на продажу, 7 нежилых помещений в аренду, 4 нежилых помещения на продажу и 2 объекта водопользования в целях использования акватории водного объекта для рекреации и размещения беседок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, например, в городском округе Шатура в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 10 соток, расположенный в деревне Минино. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 20 409 руб./год.

В городском округе Подольск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 7 соток, расположенный в деревне Бережки. Начальная цена — 2 040 695 рублей в год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.