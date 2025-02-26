В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 90 новых объектов

Фото - © Земельный участок ЛПХ на торгах в г. о.Клин/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

На минувшей неделе, с 17 февраля по 21 февраля 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 90 объектов, из которых 60 земельных участков в аренду, 24 земельных участка на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 4 нежилых помещения на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Клин в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 13 соток, расположенный в деревне Гологузово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 58 706,84 руб./год. После строительства дома участок из аренды есть возможность выкупить.

А в Можайском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 14 соток, расположенный в деревне Фалилеево. Начальная цена — 528 104,22 руб.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.