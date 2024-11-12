В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 173 объекта за неделю

На минувшей неделе, с 5 по 8 ноября, в Подмосковье на торги выставили 173 объекта, из которых 141 земельный участок в аренду, 23 земельных участка на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 8 нежилых помещений на продажу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, в городском округе Шаховская в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток, расположенный в д. Рождественно. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 14 083,62 рублей в год.

В Павлово-Посадском городском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в д. Ковригино. Начальная цена — 801 260,00 рублей в год.

В городском округе Солнечногорск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 8 соток, расположенный в д. Липуниха. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 746 981,54 рублей в год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.