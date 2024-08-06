В Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 132 объекта за неделю

С 29 июля по 2 августа в Подмосковье на торги выставлено 132 объекта, из которых 100 земельных участков в аренду, 31 земельный участок на продажу, 1 нежилое помещение в аренду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Можайском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 30 соток, расположенный в деревне Горетово. В 10 минутах пешком от него расположены остановки общественного транспорта. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 1 345 380 рублей в год.

В городском округе Бронницы в собственность можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в деревне Меньшово. В 20 минутах пешком от него расположены остановки общественного транспорта, есть удобный выезд из деревни на Новорязанское шоссе. Начальная цена — 1 884 953,07 рублей в год.

В городском округе Домодедово в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 9,11 соток, расположенный в деревне Чулпаново. Удобный выезд из деревни на Симферопольское шоссе. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 2 310 296 рублей в год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.