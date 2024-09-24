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В Подмосковье на торги выставлено более 130 объектов с 16 по 20 сентября

На минувшей неделе, с 16 по 20 сентября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 137 объектов, из которых 103 земельных участка в аренду, 27 земельных участков на продажу, 6 нежилых помещений в аренду и одно нежилое помещение на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в городском округе Ступино в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 10 соток, расположенный в деревне Шматово. Срок аренды: 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 38 916,21 руб./год.

В Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 12 соток, расположенный в деревне Новоалександровка. Срок аренды: 20 лет. Начальная цена — 213 974,88 руб./год.

В городском округе Егорьевск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 12 соток, расположенный в селе Никиткино. Срок аренды: 20 лет. Начальная цена — 18 214 руб./год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.