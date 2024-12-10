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В Подмосковье на торги выставлено более 125 объектов за неделю

На минувшей неделе со 2 декабря по 6 декабря 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 127 объектов, из которых 99 земельных участков в аренду, 22 земельных участка на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 4 нежилых помещения на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, Богородском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 18 соток, расположенный в д. Авдотьино. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 256 753 рублей в год.

В городском округе Зарайск продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 28 соток, расположенный в д. Струпна. Начальная цена — 1 067 164 руб.

В Павлово-Посадском городском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 6 соток, расположенный в с. Рахманово. Начальная цена — 387 772.32 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья можно найти в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.