В Подмосковье на торги выставлено 84 лота с 10 по 14 июня

На минувшей неделе с 10 по 14 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 84 объекта, из которых 58 земельных участков в аренду, 19 земельных участков на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 4 нежилых помещения в собственность и 2 объекта водопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в Волоколамском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 25 соток, расположенный в д. Купелицы. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 74 974,5 руб. в год.

В городском округе Кашира в аренду можно взять земельный участок площадью 17 соток для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), расположенный в д. Кокино. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 121 200,74 руб. в год.

В городском округе Щелково аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток, расположенный в д. Медвежьи Озера. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 1 121 406.44 руб. в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.