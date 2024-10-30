В Подмосковье на торги выставлено 154 объекта с 21 по 25 октября

На минувшей неделе, с 21 октября по 25 октября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 154 объекта, из которых 121 земельный участок в аренду, 17 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений в аренду, 10 нежилых помещений на продажу и 1 объект под водопользование (в целях использования акватории водного объекта для размещения понтонных сооружений), сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в городском округе Чехов на праве собственности можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 8 соток, расположенный в городе Чехов. Начальная цена — 1 643 136 рублей в год.

В Дмитровском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 14 соток, расположенный в деревне Афанасово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 700 000 рублей в год.

В Талдомском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Нушполы. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 35 158,5 рублей в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.